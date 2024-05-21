В Санкт-Петербурге сложилась поистине парадоксальная ситуация, которую иначе как какой-то мистикой и не назовешь.
"Подонки! Вы никогда не будете братьями!" И это депутат Питера. Открыто презирает Россию
Комментарии
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Иван Татаринов
надеюсь найдется идейный, который отправит эту мразь к дьяволу!!!
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1 час.
Пенсионер
Почему в нашей стране нельзя законно, по желанию народа, отстранять чиновника или депутата от должности? Только смерть или указ Президента очищает государство от таких «слуг народа». А хотелось бы, что бы это же мог делать избиратель.
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1 час.
Сергей Трофимов
нукогдаэтихбабначнутутилизироватьихпораначатьуничтожатьэтихблядеймусорчеловекоподобный
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1 мин.
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