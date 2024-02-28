«Своих не бросаем» исполнил ансамбль Росгвардии в Новосибирской облбольнице

За время СВО десять сотрудников областной больницы выполняли задачи в зоне спецоперации. Многие из них недавно вернулись из-за «ленты», куда они поехали добровольно – оказывать помощь раненным бойцам на передовой и в госпиталях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии