ВСУ атаковали Россию дальнобойными ракетами: главное за сутки

МОСКВА, 3 января, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько регионов России, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине, а Владимир Зеленский признал увеличение случаев самовольного оставления частей в ВСУ в 2024 году.