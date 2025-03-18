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Швейцария массово выдворяет украинцев: статуса беженца лишились 30 тысяч человек

Швейцария массово выдворяет украинцев: статуса беженца лишились 30 тысяч человек

Власти Швейцарии продолжают сокращать количество беженцев из Украины.С 2022 года более 30 тысяч украинцев утратили временный статус защиты S, предоставляющий право на работу, медицинскую страховку и образование для детей.

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