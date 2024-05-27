Арт-объект упал в сквере на улице Березовской в Нижнем Новгороде, сообщают очевидцы в соцсетях. Речь идет о конструкции в благоустроенном пространстве около дома №104Г на улице Березовской в Московском районе.
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