Rutube увеличил долю детского контента до 25% за полгода 2026

Доля детского и семейного контента на Rutube достигла рекордных 25% в первом полугодии 2026 года. Мария Смирнова сообщила, что это стало ключевым драйвером роста платформы, привлекая лояльную семейную аудиторию.
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