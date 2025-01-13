РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Узбек его национальность"Пьяный был, убил...
  • Eduard
    Ненадо восстанавливать,главное Украине быстренько миллиарды отправить,а то шлюхе Елене неначто бриллианты скупать,это...Байден: восстанов...
  • Светлана Зуева
    Да и по зеленскому пора применить ударчик хук!Макрон и Зеленски...

Все сошедшие вагоны грузового поезда в Бурятии убрали с путей

В Бурятии убрали с путей все сошедшие вагоны грузового поезда. Об этом сообщили в РЖД."Предстоит восстановить более 100 метров пути, заменить три стрелочных перевода и 200 метров контактной сети", – уточнили в компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх