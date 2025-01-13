Все сошедшие вагоны грузового поезда в Бурятии убрали с путей

В Бурятии убрали с путей все сошедшие вагоны грузового поезда. Об этом сообщили в РЖД."Предстоит восстановить более 100 метров пути, заменить три стрелочных перевода и 200 метров контактной сети", – уточнили в компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии