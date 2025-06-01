Илон Маск опубликовал план колонизации красного гиганта 2026(Посадочных аппаратов: 5) Первая посадка Starship на Марс с РОБОТАМИ на борту! 2028-2029(Посадочных аппаратов: 20) Роботы развернут начальную инфраструктуру.
Первый полёт Starship на Марс будет в 2026 году
Комментарии
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Александр
То ли дождик,то ли снег,то ли буде,то ли нет.
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7 час.
Николай Герасименко
Господа толстосумы, бронируйте себе билеты на Марс в один конец, обратные билеты не предусмотрены.
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7 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Именно так...НЕ КАЖИ ГОП.....
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6 час.
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