Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Первый полёт Starship на Марс будет в 2026 году

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Комментарии
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Александр
То ли дождик,то ли  снег,то ли буде,то ли нет.
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7 час.
Николай Герасименко
Господа толстосумы, бронируйте себе билеты на Марс в один конец, обратные билеты не предусмотрены.
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7 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Именно так...НЕ КАЖИ ГОП.....
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6 час.
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