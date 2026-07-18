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Zero Hedge

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"Enemies Of Our Civilization": Rubio Unveils Visa Curbs On 'Far-Left Terrorists'

"Enemies Of Our Civilization": Rubio Unveils Visa Curbs On 'Far-Left Terrorists'

"Enemies Of Our Civilization": Rubio Unveils Visa Curbs On 'Far-Left Terrorists' Secretary of State Marco Rubio announced a new visa policy barring foreign nationals linked to far-left terrorist organizations from entering the U.

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