"Enemies Of Our Civilization": Rubio Unveils Visa Curbs On 'Far-Left Terrorists' Secretary of State Marco Rubio announced a new visa policy barring foreign nationals linked to far-left terrorist organizations from entering the U.
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