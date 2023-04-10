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Раскольник бросил крест под ноги и умер

Раскольник бросил крест под ноги и умер

Юрий Кот Раскольники-самозванцы продолжают свои сатанинские рейды: на этот раз в селе Липовец Киевской области Иван Семцов, замглавы города Кагарлыка (в советское время Семцов исполнял обязанности инструктора орготдела Кагарлыкского райкома Коммунистической партии Украины, а в 2020 году стал депутатом райсовета от «Партии регионов») вместе со старостой села Василием Тысленко организовали рейдерский захват храма, использовав для этого служебное положение.

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