Раскольник бросил крест под ноги и умер

Юрий Кот Раскольники-самозванцы продолжают свои сатанинские рейды: на этот раз в селе Липовец Киевской области Иван Семцов, замглавы города Кагарлыка (в советское время Семцов исполнял обязанности инструктора орготдела Кагарлыкского райкома Коммунистической партии Украины, а в 2020 году стал депутатом райсовета от «Партии регионов») вместе со старостой села Василием Тысленко организовали рейдерский захват храма, использовав для этого служебное положение.