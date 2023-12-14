Большое видится на расстоянии. Скрытый смысл выдвижения Владимира Путина для участия в выборах президента прояснился лишь через несколько дней.
ВОЙНА ВЫБРАЛА ПУТИНА: АРТЁМ ЖОГА В КРЕМЛЕ – САМЫЙ СТРАШНЫЙ СИГНАЛ ЗАПАДУ И ЭЛИТАМ
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
ещё бы ЦБ развернуть в пользу России... а там и до либерочиновников дело дойдет... и, глядишь, основа Конституции - недра - к народу обратятся... столько хотелок, столько хотелок,.. - дед Мороз вряд ли справится...
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21 час.
Владимир Негода
да еще - бы национализировать все , чтобы деньги шли в карман государства , а не в карманы проходимцев .....
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20 час.
Владислав Владислав
Отличная статья.
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18 час.
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