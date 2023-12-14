ВОЙНА ВЫБРАЛА ПУТИНА: АРТЁМ ЖОГА В КРЕМЛЕ – САМЫЙ СТРАШНЫЙ СИГНАЛ ЗАПАДУ И ЭЛИТАМ

СК

Сергей Ковалев

ещё бы ЦБ развернуть в пользу России... а там и до либерочиновников дело дойдет... и, глядишь, основа Конституции - недра - к народу обратятся... столько хотелок, столько хотелок,.. - дед Мороз вряд ли справится...