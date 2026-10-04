Исследование: чат-боты вызывают зависимость, усиливают бред и подталкивают к суициду. Учёные из Лондона описали механизм

Cимулированная эмпатия и поддакивание создают асимметричные отношения, в которых уязвимые пользователи несут основной урон Британские исследователи из Северо-Восточного университета Лондона и Королевского колледжа Лондона опубликовали в журнале JMIR Mental Health анализ психологических последствий использования ИИ-чат-ботов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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