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Исследование: чат-боты вызывают зависимость, усиливают бред и подталкивают к суициду. Учёные из Лондона описали механизм

Исследование: чат-боты вызывают зависимость, усиливают бред и подталкивают к суициду. Учёные из Лондона описали механизм

Cимулированная эмпатия и поддакивание создают асимметричные отношения, в которых уязвимые пользователи несут основной урон Британские исследователи из Северо-Восточного университета Лондона и Королевского колледжа Лондона опубликовали в журнале JMIR Mental Health анализ психологических последствий использования ИИ-чат-ботов.

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