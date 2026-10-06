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Регионы России

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В Забайкалье введён в эксплуатацию промышленный парк «Кадалинский» площадью 6,2 тыс. кв. м

В Забайкалье введён в эксплуатацию промышленный парк «Кадалинский» площадью 6,2 тыс. кв. м

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) завершила строительство и ввела в эксплуатацию промышленный парк «Кадалинский» на территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».

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