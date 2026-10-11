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В России изменят школьные программы и профильные классы

В России изменят школьные программы и профильные классы

Министерство просвещения России разработало проект обновления федеральной образовательной программы для старших классов, который позволит школам создавать дополнительные направления обучения с учетом интересов учеников .

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