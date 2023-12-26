Журналист Джума предложил приемлемый для общества вариант увековечивания памяти Евгения Пригожина

Журналист и политолог Аббас Джума в личном Telegram-канале прокомментировал инициативу «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» об увековечивании памяти бывшего руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
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