Пьер ЛеБрюн: «Монреаль» намерен быть агрессивным на рынке свободных агентов. Они хотят заманить одного или двух звездных игроков»

«Монреаль» хочет усилиться звездными игроками на рынке свободных агентов.  Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн рассказал о планах «Канадиенс» на межсезонье.

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