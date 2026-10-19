Также в регионе пройдут дожди с мокрым снегом В Алтайском крае ожидается дождливый и ветреный день 20 октября, сообщает региональный Гидрометцентр.
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