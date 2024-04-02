В Балтиморе заблокированы самые скоростные суда командования морских перевозок США

Два транспортных судна класса «Алгол», которые также являются одними из самых быстрых в мире грузовых судов такого размера, и два других судна Резервного флота находились в порту Балтимор, когда произошел инцидент с мостом.
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