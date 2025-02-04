Покалечившего пассажирку в ДТП пьяного водителя без прав будут судить

Виновнику жесткой аварии в Прионежском районе грозит 7 лет лишения свободы, дело дошло до суда В Прионежском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Карелии, который спровоцировал серьезное ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии