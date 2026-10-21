«Пари Сен-Жермен» не проигрывает в Лиге чемпионов 13 матчей подряд. Победа над «Барселоной» (4:2) позволила парижанам повторить клубный рекорд, установленный в сезонах-2012/13 и 2013/14.
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