Литература: 7 современных русскоязычных авторов, которые скрываются за английскими псевдонимами: От Лоры Кейли до Макса Фрая

Казалось бы, зачем писателю брать себе псевдоним? Разве есть какие-то недостатки в том, что автор прославится под собственным именем? На самом деле у каждого литератора есть своя собственная причина для того, чтобы выпускать произведения под чужим именем.
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