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Парламентская газета

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За что критикуют российскую игру «Смута»

За что критикуют российскую игру «Смута»

Вот уже неделю в интернете не утихает бурное обсуждение российской компьютерной игры «Смута». Проект, на который разработчики получили государственный грант в полмиллиарда рублей и на который многие смотрели как на надежду российского геймдева, по мнению ряда критиков и игроков, попросту провалился — критики считают, что «Смута» увидела свет кривой и недоработанной.

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