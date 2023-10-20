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Учёный призвал ввести плату за посещение озера Байкал: её размер впечатляет

Учёный призвал ввести плату за посещение озера Байкал: её размер впечатляет

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