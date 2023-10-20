Учёный призвал ввести плату за посещение озера Байкал: её размер впечатляет

Виктор Данилов-Данильян считает, что для устойчивого развития зоны отдыха необходимо сдержать поток неорганизованных туристовНаучный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян призвал взимать по 50 тысяч рублей с человека за посещение озера Байкал "диким" способом.
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