Учёный призвал ввести плату за посещение озера Байкал: её размер впечатляет

Виктор Данилов-Данильян считает, что для устойчивого развития зоны отдыха необходимо сдержать поток неорганизованных туристовНаучный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян призвал взимать по 50 тысяч рублей с человека за посещение озера Байкал "диким" способом.