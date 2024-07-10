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Райт считает, что Цвайер верно назначил пенальти в матче Англии и Нидерландов: «Думфрис действовал безрассудно. На другом участке поля был бы зафиксирован фол»

Райт считает, что Цвайер верно назначил пенальти в матче Англии и Нидерландов: «Думфрис действовал безрассудно. На другом участке поля был бы зафиксирован фол»

Сборная Англии одержала победу со счетом 2:1 в полуфинале Евро-2024.  Команда Гарета Саутгейта сравняла счет в этом матче с пенальти в первом тайме – Харри Кейн реализовал 11-метровый, назначенный за фол Дензела Думфриса при попытке заблокировать удар.

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