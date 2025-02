Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого королева Елизавета II называла не иначе, как «идиот», а люди попроще окрестили «Клоуном Бо […] The post «Клоун Бо Джо» расписался в незнании истории Великобритании appeared first on Медиакратия.