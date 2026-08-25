Срединная Европа отчаянно ищет способ избежать войны с Россией

Концепция Mitteleuropa (Миттельевропа, Срединная Европа) имеет давние корни. Если в начале XIX века в политическом смысле это означало пространство, разделяющее владения Российской империи и западноевропейских держав, то к концу столетия, после объединения германских государств железным канцлером Бисмарком, под этим названием стали понимать альтернативу Германской империи, вобравшую в себя мультиэтнические владения габсбургской Австро-Венгрии.
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