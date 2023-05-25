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Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной

Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной

Пленный снайпер украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) вместе с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, а после надругался над убитой женщиной, сознался другой пленный боевик.

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