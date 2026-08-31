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Царьград

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МИД ОАЭ осудил удар Ирана беспилотником и угрожает ответом

МИД ОАЭ осудил удар Ирана беспилотником и угрожает ответом

Министерство иностранных дел ОАЭ резко осудило Иран за удар беспилотником по территории страны. Ведомство заявило о возможном ответе и опровергло иранские сообщения об успешной атаке на авиабазу Аль-Минхад.

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