Турция стала 71-м участником соглашений Artemis Accords

Анкара подписала соглашение NASA о Луне и Марсе — через год после отправки первого космонавта Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр (Mehmet Fatih Kacir) подписал в штаб-квартире NASA соглашение Artemis Accords.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым