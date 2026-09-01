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Турция стала 71-м участником соглашений Artemis Accords

Турция стала 71-м участником соглашений Artemis Accords

Анкара подписала соглашение NASA о Луне и Марсе — через год после отправки первого космонавта Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр (Mehmet Fatih Kacir) подписал в штаб-квартире NASA соглашение Artemis Accords.

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