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МОСИНФОРМ

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День в истории: 3 сентября 1826 года в Московском Кремле короновали Николая I

День в истории: 3 сентября 1826 года в Московском Кремле короновали Николая I

22 августа по старому стилю, или 3 сентября 1826 года по современному календарю, в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация императора Николая I и его супруги Александры Федоровны.

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