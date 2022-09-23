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В Горячем Ключе загорелся ресторан грузинской кухни

В Горячем Ключе загорелся ресторан грузинской кухни

В Горячем Ключе возле "Старого замка" на 1385 км трассы М-4 "Дон" загорелся ресторан грузинской кухни.

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