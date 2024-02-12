Песков рассказал, что дальше будет с посольством Украины в Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам на брифинге, что дальнейшие решения по зданию, где находилось украинское посольство в Москве, будут приниматься исходя из интересов России.
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