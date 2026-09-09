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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэди Ткачак о 1-м матче за «Флориду» на арене «Оттавы»: «Не знаю, чего ожидать. Но любая реакция трибун только подтвердит, насколько потрясающие там болельщики»

Форвард «Флориды» Брэди Ткачак заявил, что готов к любому приему со стороны болельщиков «Оттавы».  Минувшим летом 26-летний американец был обменян в «Пантерс» по собственному желанию.

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