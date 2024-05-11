На поле выходят команды в сопровождении наших юных футболистов, приветствуют друг друга! Ждём интересной игры!.
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На поле выходят команды в сопровождении наших юных футболистов, приветствуют друг друга! Ждём интересной игры!.