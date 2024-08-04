Урганта вычеркнули из списка выступающих на фестивале в Петербурге

Шоумен уже больше двух лет не появляется на ТВ и почти нигде не выступает. Российский шоумен Иван Ургант должен был выступить на музыкальном фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге 21 августа, однако его вычеркнули из списка артистов.