Урганта вычеркнули из списка выступающих на фестивале в Петербурге

Шоумен уже больше двух лет не появляется на ТВ и почти нигде не выступает. Российский шоумен Иван Ургант должен был выступить на музыкальном фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге 21 августа, однако его вычеркнули из списка артистов.
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