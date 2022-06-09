Военные водители совершенствуют технику вождения автомобилей на базе учебных подразделений ВВО в Хабаровском крае

Военные водители совершенствуют технику вождения автомобилей на базе учебных подразделений ВВО в Хабаровском крае

Одним из главных вопросов при подготовке водителей является этап преодоления условно зараженных участков пути.

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