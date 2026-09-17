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Газета.ру

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DPA: цены на дизель в ФРГ достигли рекордных 2,453 евро за литр

DPA: цены на дизель в ФРГ достигли рекордных 2,453 евро за литр

Цены на дизельное топливо в Германии резко выросли, достигнув в 16 сентября нового рекорда в €2,453 (около 237 рублей).

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