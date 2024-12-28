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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марченко набрал 1+2 с «Бостоном», продлив серию игр с очками до 7 подряд. У него 4+9 на отрезке и 40 очков в 36 матчах в сезоне

Форвард «Коламбуса» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (6:2).

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