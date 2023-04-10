За прошедшие сутки в Тюменской области ликвидировано почти 14 га лесных пожаров

Службы МЧС ликвидировали почти 14 га лесных пожаров за прошедшие сутки, сообщает ТАСС. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Тюменской области представила отчет о пожарах на территории лесного массива.
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