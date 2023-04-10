Федеральное агентство новостей №1

7 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Мне бы такую учительницу в моей молодости. Сходил с ума от похоти. Задумывался об изнасиловании. Я бы считал преступл...Американских учит...
  • Светлана Шумилина
    Какой злобный и вонючий этот клоп.«Что дальше?»: В ...
  • Валерий Ворожищев
    Предполагаю, этому влиянию подвержены и учительницы России, слепо копирующие "западные ценности".Американских учит...

За прошедшие сутки в Тюменской области ликвидировано почти 14 га лесных пожаров

За прошедшие сутки в Тюменской области ликвидировано почти 14 га лесных пожаров

Службы МЧС ликвидировали почти 14 га лесных пожаров за прошедшие сутки, сообщает ТАСС. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Тюменской области представила отчет о пожарах на территории лесного массива.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх