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Косметолог развеяла мифы о волшебных свойствах массажа лица

Косметолог развеяла мифы о волшебных свойствах массажа лица

Татьяна Егорова объяснила, почему массаж лица не поможет его преобразить. Сейчас в TikTok и Instagram набирают популярность блогеры, которые показывают, как с помощью массажа лица на дому можно сделать себе выразительные скулы и пухлые губы.

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