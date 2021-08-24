Косметолог развеяла мифы о волшебных свойствах массажа лица

Татьяна Егорова объяснила, почему массаж лица не поможет его преобразить. Сейчас в TikTok и Instagram набирают популярность блогеры, которые показывают, как с помощью массажа лица на дому можно сделать себе выразительные скулы и пухлые губы.
Татьяна Егорова объяснила, почему массаж лица не поможет его преобразить. Сейчас в TikTok и Instagram набирают популярность блогеры, которые показывают, как с помощью массажа лица на дому можно сделать себе выразительные скулы и пухлые губы.
Свежие комментарии