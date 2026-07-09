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Царьград

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МИД России и Вьетнам обсудили график встреч на высшем уровне

МИД России и Вьетнам обсудили график встреч на высшем уровне

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой обсудили развитие стратегического партнерства, включая торгово-экономическое сотрудничество, а также согласовали график предстоящих встреч на высоком уровне.

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