Врач Крашкина объяснила, как эмоции влияют на вес

Заедание стресса может привести к ожирению Пищевые расстройства, такие как гиперфагическая реакция на стресс, наблюдаются у примерно 30-40 % людей с ожирением, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» к.
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