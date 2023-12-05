Украинский солдат в интервью BBC вспоминает ужасные и кровавые бои: «Я вырвался из ада»

-У меня на глазах тонули лодки с моими побратимами. Украинец надеялся, что российские солдаты уйдут, и тогда они смогут спокойно перевезти все необходимое, но все оказалось не так — Летело по нам все, что можно: накрывали из артиллерии, минометов, огнеметов.