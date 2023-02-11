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Хохряков о борьбе «Трактора» за плей-офф: «Отступать некуда. На каждый матч выходим как на последний»

Петр Хохряков оценил шансы «Трактора» на выход в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. – Как объясните февральскую серию «Трактора» – пять матчей с очками, четыре победы? – Так отступать нам некуда.

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