Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной

@ Петр Сивков/ТАСС Tекст: Алексей Дегтярев Вокруг российских, белорусских и украинских земель «кружат стервятники», готовые заключить союз «хоть с дьяволом», чтобы занять места на политической карте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.