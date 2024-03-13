«Еще будем стоять с украинцами плечом к плечу» – Сладков

Это верные и правильные слова .Нынешняя власть не является "народной" ,это власть мерзавцев и олигархата ....

Виктор Хованов

Я тоже надеюсь на это, т.к. мы повязаны общей историей и семейными узами и дружескими связями - а значит кровью. Да и история чеченских событий вселяет оптимизм.