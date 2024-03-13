Политнавигатор Россия не должна применять против Украины ядерное оружие, потому что после победы ВС РФ ещё придётся договариваться и сотрудничать с населением этих территорий.
«Еще будем стоять с украинцами плечом к плечу» – Сладков
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это верные и правильные слова .Нынешняя власть не является "народной" ,это власть мерзавцев и олигархата ....
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23 час.
Виктор Хованов
Я тоже надеюсь на это, т.к. мы повязаны общей историей и семейными узами и дружескими связями - а значит кровью. Да и история чеченских событий вселяет оптимизм.
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23 час.
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