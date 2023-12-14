Лукашенко заявил, что Россия является цементом для постсоветского пространства

В настоящее время Россия превратилась в цементирующее звено для всего постсоветского пространства. Об этом на совещании руководителей органов безопасности стран СНГ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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