Долгие годы ходили слухи, что после ухода Ирины Винер из спорта это место займет Алина Кабаева. Но наша главная чемпионка не спешила так делать.
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