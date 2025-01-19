🇷🇺 В селе Родниково Симферопольского района прошли Крещенские купания На месте провели службу и освятили купель.
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🇷🇺 В селе Родниково Симферопольского района прошли Крещенские купания На месте провели службу и освятили купель.