Россия продает трофейное западное вооружение? США в ярости: зачем Путин на самом деле поедет во Вьетнам

Сегодня 28K прочитали Автор: Иван Смирнов Соединенные Штаты Америки резко отреагировали на информацию о том, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит Вьетнам по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, сообщает агентство Reuters.
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